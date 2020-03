METALLIANCE Volume 3: Song Nummer 9

Diesmal bleiben wir in heimischen Gefilden und sind glücklich, etwas von unseren Freunden auf dem Sampler zu haben. Rüdiger Stehle findet dies auch:

AVIAN - Decision Of The Apocalypse (4:26)

Auch der regionale Untergrund soll auf “Metalliance“ nicht zu kurz kommen, und so freut es uns sehr, dass uns die oberschwäbischen Metaller AVIAN mit ‘Decision Of The Apocalypse‘ ein neues Stück zur Verfügung gestellt haben, das nicht auf ihrer im vergangenen Jahr erschienenen Comeback-Demo-EP enthalten war, aber aus der selben Aufnahmesession stammt. Die heute im schwäbischen Bodenseeraum und in der Schweiz ansässigen Musiker hatten ihre Band bereits im Jahre 2000 gegründet und im Januar 2002 in Eigenregie die MCD “Welcome To The Other Side“ veröffentlicht, dann allerdings eine gut 15-jährige Schaffenspause eingelegt, die 2018 mit einigen tollen Auftritten in den kleinen Clubs der Region ihr Ende fand. 2019 erschien dann als Comeback eine selbstbetitelte EP in Eigenregie, die uns sehr gut gefällt.

Den Sampler kann man im POWERMETAL.de-Shop hier auf der Seite vorbestellen. Der Versand wird am 9. April erfolgen. Der Sampler kostet 8 Euro zuzüglich 3 Euro Porto und Verpackung, ab 30 Euro liefern wir portofrei.