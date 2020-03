METALLIANCE Volume 3: Song Nummer 7

Diesmal werden wir melodischer und präsentieren eine süddeutsche Band, die Rüdiger Stehle auswählte und die mit einem namhaften Gastsänger aufwartet:

INFINITY’S CALL - Lost (3:51)

Dass ich euch an dieser Stelle eine Band aus meiner Ulmer Heimat vorstellen darf, freut mich ganz besonders; vor allem, weil es sich um eine Gruppe handelt, die eine wunderbare und mitreißende Mischung aus groovendem Hardrock und melodischem Metal zu bieten hat und hierbei auf wirklich langjährige musikalische Erfahrung zurückgreifen kann. INFINITY‘S CALL wurde Anfang dieses Jahrtausends vom ehemaligen TYRANT-Gitarristen Philipp Zanella gegründet, an dessen Seite sich inzwischen, pünktlich zum dritten Album, auch wieder Bassist Chris Peterhänsel eingefunden hat, mit dem Philipp bereits 1988 auf dem Klassiker “Ruling The World“ zu Gange war. Verstärkt wird die Band am Mikro von Francis Soto, den viele von Euch vielleicht von SANVOISEN, SUBWAY oder als Solokünstler kennen. Etwas ganz Besonderes haben die Schwaben außerdem für uns ausgesucht, und zwar eine alternative Version des Stückes ‘Lost‘ vom aktuellen Album “Daggers And Dragons“, bei welchem sich Francis den Gesang mit einem renommierten Meister des bluesigen Hardrocks und einer wahren AOR-Legende teilt: Kein Geringerer als Paul Sabu ist es, der hier einem schon in seiner Albumversion tollen Stück seine Stimme leiht und es dadurch noch einzigartiger macht.

Die CD gibt es im Shop für 8 Euro zzgl. Porto und Verpackung, ab 30 Euro portofrei. Der Versand erfolgt ab dem 9. April.