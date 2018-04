Auf ihrem Youtube-Kanal hat METALLICA ein ganz besonderes Video hochgeladen: Rob Trujillo und Kirk Hammett covern 'Skandal Im Sperrbezirk' von der SPIDER MURPHY GANG, gespielt am 26. April 2018 in der Olympiahalle in München: Youtube.

Quelle: Metallica TV Redakteur: Frank Jaeger Tags: metallica live spider murphy gang skandal im sperrbezirk