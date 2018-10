METAL CHURCH - Albumtitel und Artwork veröffentlicht

Nuclear Blast hat weitere Neuigkeiten zum kommenden Album der US-Metaller METAL CHURCH veröffentlicht. Demnach wird das zwölfte Studioalbum den Namen "Damned If You Do" tragen und am 07.12.2018 via Nuclear Blast Records (Rat Pak Records/Amerika & King Records/Japan) erscheinen und dem 2016er-Howe-Comeback "XI" nachfolgen.



