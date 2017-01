ME AND THAT MAN: BEHEMOTH-Fronter Nergal auf neuen Pfaden

Weg mit den sägenden Gitarren, weg mit düsteren Growls, BEHEMOTH-Fronter Nergal entdeckt mit seinem neuen Nebenprojekt ME AND THAT MAN den düsteren Folk-Rock im Stile von JOHNNY CASH und NICK CAVE. Gemeinsam mit dem Songwriter John Porter hat Nergal insgesamt 13 finstere Tracks aufgenommen, die am 24. März unter dem Titel "Songs Of Love And Death" in den Handel kommen werden.

Einen ersten Eindruck des Materials könnt ihr euch hier machen, alllerdings müsst ihr für den Genuss des Videos bei YouTube euer Alter bestätigen. Alternativ ist die Single auch auf sämtlichen Streaming-Portalen zu hören.

Natürlich steht passend zum Album-Release auch eine kleine Clubtour durch Deutschland an mit folgenden Daten:

31.03.2017 - Köln - Luxor

06.04.2017 - Berlin - Frannz Club