MICHAEL MONROE mit neuem Album, Video und zwei Auftritten

"One Man Gang", das Soloalbum des ehemaligen HANOI ROCKS-Sängers, wird am 18. Oktober erscheinen und diese Lieder enthalten:

1. One Man Gang

2. Last Train To Tokyo

3. Junk Planet

4. Midsummer Nights

5. The Pitfalls Of Being An Outsider

6. Wasted Years

7. In The Tall Grass

8. Black Ties And Red Tape

9. Hollywood Paranoia

10. Heaven Is A Free State

11. Helsinki Shakedown

12. Low Life In High Places

Das Titellied gibt es bereits als Lyrikvideo: Youtube.

Nach dem Release wird Monroe auch zwei Konzerte in Norddeutschland spielen:

26.10.2019 – (DE) Hamburg, Headcrash

27.10.2019 - (DE) Berlin, Frannz