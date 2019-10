VOLLE KRAFT VORAUS FESTIVAL 2020: Line-Up komplett

Mit der Bestätigung von VNV NATION und UNZUCHT ist die Besetzung für das VOLLE KRAFT VORAUS FESTIVAL 2020 vollständig.



Hier das komplette Line-Up der vierten Auflage des Festivals zu dem uns der Gastgeber EISBRECHER am 12. September 2020 in die Ratiopharm Arena Neu-Ulm einlädt:



EISBRECHER

VNV NATION

LORD OF THE LOST

UNZUCHT

MAERZFELD

NULL POSITIV



Sichert Euch jetzt Eure Tickets!

Kategorie STEHPLATZ:

Eislandshop (Originalkarten): https://bit.ly/2m9bdD6

Eventim (Fanticket): https://bit.ly/2lKaBns

sowie bundesweit an allen bekannten Eventim Vorverkaufsstellen!



Kategorie SITZPLATZ:

Eventim (Fanticket): https://bit.ly/2lKaBns

UlmTickets (Premium Seats Tix): https://bit.ly/2lMJKHc

sowie bundesweit an allen bekannten Eventim Vorverkaufsstellen!

Alle aktuellen Infos zum Festival findet Ihr unter: http://www.vkv-festival.de/



