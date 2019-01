MIDAS FALL: Tourdaten für Deutschland bestätigt

Das schottische Post-Rock-Duo MIDAS FALL hat für Februar und März eine Deutschland-Tour angekündigt. Dabei wird das aktuelle Album "Evaporate" vorgestellt, welches im April 2018 erschien.



Für das "Meltdown-Festival" 2018 wurden Sängerin Elisabeth Heaton und Multi-Instrumentalistin Rowan Burn persönlich von Robert Smith (THE CURE) eingeladen und konnten damit ihren Bekanntheitsgrad steigern. Nun sind sie selbst auf Tour.



Folgende Termine sind bestätigt:



Köln am 26. Februar 2019 im MTC,

Frankfurt am 3. März 2019 im Nachtleben

Hamburg am 4. März 2019 im headCRASH

Berlin am 5. März 2019 im Musik & Frieden

München am 6. März 2019 im Backstage Club

Quelle: Wizard Promotion Redakteur: Swen Reuter Tags: midas fall evaporate elisabeth heaton rowan burn the cure robert smith meltdown festival 2018