MIDEVIL - US-Metal-Rereleases über Heaven And Hell Records

Das rührige US-Underground-Label Heaven And Hell Records wird im August Neuauflagen der längst vergriffenen US-Metal-Eigenpressungen von MIDEVIL veröffentlichen. Die Band aus Lakeland, Ohio veröffentlichte in den Mitneunzigern die beiden Alben "Thee Almighty" (1996) und "Expiration Date" (1997), welche sich dem in jener Zeit darbenden klassischen Heavy Metal der US-amerikanischen Schule widmeten und mit ihrem Schaffen bei Kennern und Trüffelsuchern einiges an Respekt erwarben. Die auf je 500 Stück limitierten Rereleases werden das 1995er-Demo und die 1998er-EP "III: Forced To Believe" als Bonustracks enthalten und über 16-seitige Booklets mit einem aktuellen Interview der reformierten Band mit Martin Brandt verfügen. Wer sich die beiden Releases zulegt, hat also die komplette Anthologie der Band im Schrank und der Chronist sagt: Es lohnt sich!

Quelle: Label Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: midevil heaven and hell records thee almighty expiration date forced to believe