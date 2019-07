TV-Tipp: 3Sat in Wacken

Am kommenden Samstag Abend, dem 3. August überträgt 3Sat ab 2015 Uhr fast vier Stunden lang vom diesjährigen Wacken Open Air. Dabei werden Ausschnitte der Gigs von SABATON, BULLET FOR MY VALENTINE, HAMMERFALL und PARKWAY DRIVE gezeigt.



Anschließend laufen zwei Folgen der Musikdokumentation "Cum On Feel The Noize". Eine genaue Programmübersicht gibt es auf der Website des Senders.

Quelle: http://www.3sat.de Redakteur: Stefan Kayser Tags: wacken open air 2019 woa 2019 3sat tv fernsehen sabaton bullet for my valentine hammerfall parkway drive cum on feel the noize