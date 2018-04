MIDNATTSOL: Neues Video, zwei Release-Shows

Am 25. Mai wird "The Aftermath", das vierte Album der Skandinavier, über Napalm Records erscheinen. An dem Tag des Erscheinens wird die Band in Wiesloch im Rahmen einer CD-Release-Party im R'n'P ihren ersten Auftritt seit langer Zeit absolvieren. Am Folgetag wird die Band dann in Allen im Rock It spielen. Bei beiden Konzerten werden CORONATUS und DEATHTINY dabeisein.

Als Einstimmung hier das Video zu 'Herr Mannelig': Youtube.