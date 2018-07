MOB RULES wandelt im neuen Video auf Sherlock Holmes Spuren.

Der textliche Inhalt ihres aktuellen Videos 'Sinister Light', vom kommenden "Beast Reborn" Album, basiert auf einem Sherlock Holmes Roman von Sir Arthur Conan Doyle. MOB RULES nimmt sich dabei der Geschichte "Der Hund von Baskerville" an, in dem die Familie Baskerville einem vermeintlich dämonischen Fluch unterliegt. Die Nordlichter in absoluter Hochform kann man da wohl nur sagen und direkt auf den 24.08.2018 verweisen, an dem es das Album in verschiedenen Formaten käuflich zu erwerben gibt. Youtube.

