MOTORJESUS: Tourdaten Spätsommer / Herbst 2019

Die Rockband MOTORJESUS aus Mönchengladbach (aktuelles Album "Race To Resurrection") wird in den kommenden Monaten wieder Konzerte geben. Hier sind die Termine für den Rest des Jahres 2019:



06.09.2019 - Malsch, Rock im Wald

07.09.2019 - Erkelenz-Tenholt, Metal de Houte

20.09.2019 - Hamburg, Rockspektakel

28.09.2019 - Herne Pluto

02.10.2019 - Augsburg, Spectrum

11.10.2019 - Mönchengladbach, Kultube

18.10.2019 - Paderborn, Kulturwerkstatt - Metal Inferno Festival

19.10.2019 - Krefeld, Kulturfabrik - Moshroom Festival

25.10.2019 - Übach-Palenberg, Outbaix

23.11.2019 - Hückelhoven, Guardians of Metal

Quelle: http://www.motorjesus.net/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: motorjesus tourdaten 2019 race to resurrection