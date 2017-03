MOUNT ATLAS: Video als Vorgeschmack auf das Debüt

Bevor am 28.04. "Titan", das Debüt der Oldenburger Stoner / Heavy Rocker MOUNT ATLAS über Daredevil Records als CD und Download erscheint, hat die Band ein Video (https://www.youtube.com/watch?v=CSRmbrYCpw0) zum Track 'Go For A Ride' veröffentlicht.

Das Album, das für Fans von altgedienten Helden wie DEEP PURPLE ebenso ansprechend sein sollte wie für Verehrer von THE QUILL oder den SPIRITUAL BEGGARS, wird insgesamt sieben Tracks enthalten und kann ab sofort für den „Entdeckerpreis“ von nur € 5,- beim Label vorbestellt werden.

Die Tracklist liest sich folgendermaßen:

1. Titan

2. Go For A Ride

3. Down

4. Atlas

5. Through The Fire

6. The Hunter

7. Loss