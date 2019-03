MYSTIFIER - komplettes neues Album im Stream

Auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Labels Season Of Mist ist ab sofort das am 08.03.2019 erscheinende neue Studioalbum der Gründerväter des brasilianischen Black Metals verfügbar. "Protogoni Mavri Magiki Dynasteia" ist erst das fünfte reguläre Studioalbum der Band aus Salvador in Bahía, obwohl MYSTIFIER bereits seit 1989 am Start ist. Damit folgt das Werk 18 Jahre nach dem direkten Vorgänger "Profanus" (2001).

Trackliste:



1. Protogoni Mavri Magiki Dynasteia

2. Weighing Heart Ceremony

3. Witching Lycanthropic Moon

4. Akhenaton (Son Mighty Sun)

5. Six Towers of Belial's Path

6. Demoler las Torres del Cielo (en nombre del Diablo)

7. Soultrap Sorcery of Vengeance

8. (Introcucione d’la Melodia Mortuoria) Thanatopraxy

9. Al Nakba (666 Days of War)

10. Chiesa dei Bambini Molestati



Das Covergemälde ist ein Werk des renommierten italienischen Künstlers Paolo Girardi.





