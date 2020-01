MY DYING BRIDE: Neues Album

Die britische Doom-Metal-Band MY DYING BRIDE wird am 06.03.2020 ihr neues Album "Your Broken Shore" via Nuclear Blast veröffentlichen.



Bereits jetzt ist die Single 'Your Broken Dream' erhältlich. Zu diesem Song erscheint am 10.01. ein Video.



Sänger Aaron Stainthorpe sagt zu dem Album: "Ein neues Album mit frischen Gesichtern und einem zugänglicheren Stil verglichen zu den bisherigen, höchsttechnischen Releases von MY DYING BRIDE. 'The Ghost Of Orion' vereint Kompositionen epischer Ausmaße mit denen von intimer Güte, Death Metal Vocals mit wehklagenden Rufen. Ebene um Ebene kreierte Andrew Craighan mit der Gitarre eine Klanglandschaft, die von bezaubernder Epik ist, angereichert mit den Geigen- und Keyboardklängen von Shaun MacGowan zusammen mit dem verhängnisvollen Cellowispern von Jo Quail. Wo wir schon bei Gastmusikern sind: Die wundervolle Stimme von Lindy-Fay Hella (WARDRUNA) ergänzt das Album um eine ätherische Note. Dazu der einzigartige Stil unseres Drummers Jeff Singer, der gemeinsam mit unserer Bassistin Lena Abe die Rhythmusarbeit der Band auf ein anderes Level hob...

Meine Wenigkeit lieferte dazu eine durchdringende und verstörende Gesangsperformance zwischen Lobreden und einer gequälten Seele, gemeinsam mit Texten, welche eher ungewöhnlich für dieses Genre sind. Diese Zusammenstellung an Songs ist die beste, welche wir als Band je veröffentlicht haben, der Schatz einer dreißigjährigen Erfahrung schlägt sich in 'The Ghost Of Orion' nieder."



Die Tracklist liest sich so:

01. Your Broken Shore

02. To Outlive The Gods

03. Tired Of Tears

04. The Solace

05. The Long Black Land

06.The Ghost Of Orion

07.The Old Earth

08.Your Woven Shore



Das Album kann im Label-Shop bereits bestellt werden.

