Metal Bash Festival 2018 - Termin steht!

Auch in 2018 findet das METAL BASH FESTIVAL wieder im Mai statt. Dieses Mal auch wieder am traditionellen ersten Wochenende des Wonnemonats, nämlich am Samstag, dem 05.05.2018.

Mit am Start sind außer den KNEIPENTERRORISTEN, die man schon fast als "Hausband" bezeichnen kann, u. a. die Powermetal-Ikonen IRON SAVIOR, LONEWOLF und die V8 WANKERS mit einer speziellen Album Release Show.

Stay Tuned! Die aktuellen News zum kultigen Festival in Neu Wulmstorf vor den Toren Hamburgs gibt es wie immer hier bei uns!