OCEANS hat ein neues Video

Das visuell umgesetzte Lied nennt sich 'Dark': Youtube.

Am 10. Januar wird das debüt der Band unter dem Namen "The Sun And The Cold" erscheinen. Sänger und Gitarrist Timo Rotten kommentiert: "Wir wollten einen Song schreiben, der einen wie eine Planierraupe überrollt, während man selbst an deren Steuer sitzt. Falls Ihr auf extreme Musik steht, wird euch 'Dark' keinesfalls unberührt lassen. Eine absolut wilde Nummer."

Hier ist die Trackliste:

01. The Sun And The Cold

02. We Are The Storm

03. Dark

04. Paralyzed

05. Take The Crown

06. Shadows

07. Legions Arise

08. Polaris

09. Truth Served Force Fed

10. Water Rising

11. Hope

Bonustracks (nur im DDIGI!)

12. We Are The Storm (Radioedit)

13. Polaris (Born Free-Remix)

14. Polaris (Don't Breathe-Remix)

Vorbestellungen nimmt der Nuclear Blast-Shop entgegen.