NECRONOMICON: Erstes Video vom kommenden Album

Die vor Kurzem begründete Zusammenarbeit der südbadischen Thrash-Veteranen NECRONOMICON mit dem schwäbischen Label El Puerto Records trägt nun erste hörbare und sichtbare Früchte, und zwar in Form des Videoclips zum Song 'Total Rejection', der zusammen mit elf weiteren neuen Stücken am 28.09.2018 auf dem neunten Studioalbum "Unleashed Bastards" stehen wird.



Auf YouTube könnt ihr den Videoclip ab sofort bewundern:







Hier die Trackliste des kommenden Albums:



1. Burn And Fall

2. Leave The Lights On

3. Total Rejection

4. Malevolent

5. We did We do

6. Imperial Hunger

7. My Name Is Vengeance

8. Forbid Me from Living

9. Unleashed

10. Religion Live Fast

11. Personal Enemy

12. The Nightmare Continues

