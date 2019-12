VULTURE LORD: Neues Album

Nach 17 Jahren erscheint mit "Desecration Rite" das zweite Album der Black-Metal-Band VULTURE LORD. Das Werk wird via Odium Records im Mai 2020 veröffentlicht. Das genaue Datum ist aber noch nicht bekannt. Neben dem Cover wurde bereits die Tracklist bekannt gegeben.



Diese liest sich so:

1. Perverting the Bible

2. Burning the Kingdom of God

3. Stillborn Messiah

4. Bestial Rape of Sacred Flesh

5. Prepare the Coffin

6. Beneficial Martyrdom

7. Vulture Lord

8. Bloodbound Militia

9. Hark! The Hymns of War



Das neue Line-up besteht aus Musikern von URGEHAL, CARPATHIAN FOREST, BEASTCRAFT, ENDEZZMA und THORNSPAWN.

