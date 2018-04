SINSAENUM mit neuem Album und Tour

Das Projekt des ehemaligen SLIPKNOT-Drummers Joey Jordison und DRAGONFORCE-Mitgründer Frédéric Leclerq wird am 10.08.2018 das neue Album "Repulsion For Humanity" veröffentlichen.

Keine zwei Monate später wird SINSAENUM die Bühnen Europas unsicher machen. Hier die Tourdates:

28.09.2018 St. Brieuc – La Citrouille (FR)

29.09.2018 Paris – tba (FR)

30.09.2018 Reims – La Cartonnerie (FR)

01.10.2018 Esch Sur Alzette – Kulturfabrik (LUX)

03.10.2018 Hamburg – Knust (GER)

04.10.2018 Hannover – Musikzentrum (GER)

05.10.2018 Berlin – Lido (GER)

06.10.2018 Warsaw – Proxima (PL)

07.10.2018 Prag – Futurum (CZ)

09.10.2018 München – Backstage (Werk) (GER)

10.10.2018 Budapest – Dürer Kert (HUN)

11.10.2018 Wien – Szene (AT)

12.10.2018 Zug – Galvanik (CH)

13.10.2018 Milan – Legend (IT)

14.10.2018 St. Ètienne – Le Fil (FR)

16.10.2018 Colmar – Grillen (FR)

17.10.2018 Stuttgart – ClubCANN (GER)

18.10.2018 Vosselaar – Biebob (BE)

19.10.2018 London – The Dome (UK)

20.10.2018 Amstelveen – P60 (NL)

21.10.2018 Copenhagen – Vega (DK)