NEVALRA: Video zum Song '...Of Ruination' vom neuen Album

Die in Missouri beheimatete Band NEVALRA wird am 07.06.2019 ihr neues Album "Conjure The Storm" via M-Theory / Membran veröffentlichen. Das Trio bietet eine energiegeladene Mischung aus Black- und Deathmetal an. Aus dem Album wurde jetzt ein Video zum Song '...Of Ruination' herausgebracht.



Das Album wurde von Dan Swanö (u.a. OPETH, MARDUK, DISSECTION; DARK FUNTERAL) produziert. Als Gäste wirken Andres Vargas (THY ANTICHRIST) und Mark Kloeppel (MISERY INDEX, SCOUR) mit. Seth Siro Anton von SEPTICFLESH hat das Artwork kreiert.



Ab Anfang Juni sind NEVALRA mit CARACH ANGREN, WOLFHEART und THY ANTICHRIST auf großer Europatour.



Folgende Daten sind bestätigt:

09 Jun 19 Leipzig (DE) Wave Gotik Treffen

10 Jun 19 Frankfurt (DE) Batschkapp

11 Jun 19 Paris (FR) Maroquinerie

12 Jun 19 Toulouse (FR) Le Rex

13 Jun 19 Madrid (ES) Mon

14 Jun 19 Porto (PT) Club Hard

15 Jun 19 Lisbon (PT) RCA

16 Jun 19 Sevilla (ES) Sala X

18 Jun 19 Granada (ES) El Tren

19 Jun 19 Valencia (ES) Republica

20 Jun 19 Barcelona (ES) Salamandra

22 Jun 19 Clisson (FR) Hellfest 2019

24 Jun 19 Milan (IT) Legend Club

25 Jun 19 Luzern (CH) Schuur

26 Jun 19 Essen (DE) Turock

27 Jun 19 Trier (DE) Mergener Hof

28 Jun 19 Ferropolis (DE) With Full Force 2019

29 Jun 19 Dokkum (NL) Dokk'em Open Air 2019

30 Jun 19 Brugge (BE) Entrepot

01 Jul 19 London (UK) The Underworld

02 Jul 19 Birmingham (UK) Mama Roux

03 Jul 19 Manchester (UK) Rebellion

04 Jul 19 Glasgow (UK) Audio

05 Jul 19 Dublin (IE) Voodoo Lounge

06 Jul 19 Limerick (IE) Dolans Warehouse

07 Jul 19 Bristol (UK) The Fleece

08 Jul 19 Rotterdam (NL) Baroeg

10 Jul 19 Bratislava (SK) Randal

11 Jul 19 Dunaujvaros (HU) Rockmarathon 2019

12 Jul 19 Warsaw (PL) Proxima

13 Jul 19 Anykšciai (LT) Devilstone Open Air 2019

14 Jul 19 Tallinn (EE) Tapper

16 Jul 19 Tampere (FI) Klubi

17 Jul 19 Helsinki (FI) On the Rocks

19 Jul 19 Gävle (SE) Gefle Metal Festival 2019

20 Jul 19 Gothenburg (SE) Sticky Fingers

21 Jul 19 Aalborg (DK) Platform 4