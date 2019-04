NIGHTQUEEN präsentiert Artwork und Setlist ihres kommenden Albums

Die Belgier NIGHTQUEEN präsentieren das Cover ihres kommenden Albums "Seduction", welches am 07.6.2019 via El Puerto Records / Soulfood veröffentlicht wird.

Das ansprechende Artwork stammt von Manfred Smietana. Aufgenommen wurde das kommende Album der Symphonic Power-Metaller in den Spacelab-Studios, wo Christian Moos unter anderem bereits schon Genre-passend für DELAIN und LUCA TURILLI‘S RHAPSODY gemixt hat.



Die Tracklist lautet:

1. Power Infusion (Intro)

2. Energy

3. Seduce Me

4. Wall Of Sorrow

5. Fuel The Fire

6. Nightmares

7. Silence And Tears

8. Termination

9. Name Of The Gods

10.In Flames

11.Return To Wonderland

12.Nightfall

NIGHTQUEEN:

Hellen Heart - Vocals

Rex Zeco - Guitar - Backing Vocals

Cosi Matrigiani - Guitar

Paddy Lee - Bass - Backing Vocals

Gio Zuccari - Keyboards - Backing Vocals

Andy Hermans - Drums