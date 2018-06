NIGHT DEMON mit Live-Video vom kommenden 3-fach-Album

Ja, genau, richtig gehört, ein Trippel-Decker wird es werden, das am 10. August erscheinende "Live Darkness"-Album. Schauen wir doch zuerst einmaldas Video zu 'Evil Like A Knife' an: Youtube.

und dann auf die Trackliste:

Welcome To The Night

Full Speed Ahead

Ritual

Curse Of The Damned

Dawn Rider

Save Me Now

Hallowed Ground

Maiden Hell

Mastermind

On Your Own

Life On The Run

The Howling Man

Black Widow

Ancient Evil

Satan

Evil Like A Knife

Stranger In The Room

Screams In The Night

Flight Of The Manticore

The Chalice

Darkness Remains

Heavy Metal Heat

Night Demon

Jetzt hören wir mal 'Life On The Run': Youtube.

Und jetzt schauen wir mal, in welchen Ausgaben uns Century Media und die Band das gute Stück zu kredenzen gedenken. Dazu kann man in den offiziellen NIGHT DEMON-Shop klicken oder ganz viele Bundles im Indiemerchstore anchecken. Bislang sehe ich die Scheibe bei uns übrigens nur als Doppel-CD und die Dreifach-Vinyl-Ausgabe nur in den USA, aber ich denke, wir kriegen hier in Europa bestimmt auch noch eine Version.

