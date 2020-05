NIGHT IN GALES führt und in den

Es kommt ja selten vor, dass ich Death Metal empfehle, aber irgendwie habe ich für NIGHT IN GALES eine Schwäche. Aber keine Angst, ich kann das relativieren: Mein Lieblingsalbum der Deutschen ist "Sylphlike". Damit dürfte ich mal wieder relativ allein auf weiter Flue sein und alle echten Deather können wieder sagen, dass ich davon nun wirklich keine Ahnung habe.

Aber zurück zum Thema: NIGHT IN GALES hat das neue Album "Dawnlight Garden" für den 24. Juli 2020 über Apostasy Records angekündigt. Darauf werden diese Lieder zu finden sein:

01. Atrocity Kings

02. Beyond The Light

03. Dawnlight Garden

04. Winterspawn

05. Beasts Leave Tombs Again

06. Kingdom

07. The Spectre Dead

08. A Spark In The Crimson Eclipse

09. Through Dark Decades

10. Choir Of Unlight

11. The Bonebed

Hörprobe gibt es noch keine, was ich ausdrücklich anprangere!