NOVA ROCK: Die nächste Ladung an Bandbestätigungen ist da!

Nachdem die Veranstalter vor kurzer Zeit mit großem Stolz verkündet haben, als vierten Headliner DIE TOTEN HOSEN verpflichtet zu haben und man beim größten österreichischen Musik-Event im burgenländischen Nickelsdorf nun in den seltenen Genuss kommt DIE ÄRZTE und DIE TOTEN HOSEN beim einem einzigen Festival sehen zu können, folgte kurz darauf ein Nachschlag an Bands, der sich ebenfalls gewaschen hat.

Verpflichtet werden konnten neben SLAYER (um die letzte Show in der Alpenrepublik zu geben), ANTHRAX, LAMB OF GOD und WITHIN TEMPTATION auch THE SMASHING PUMKINS, MOTHER'S CAKE, BEHEMOTH sowie SUM 41 und viele mehr. Insgesamt werden sich in der Zeit vom 13. - 16. Juni 2019 auf den "Pannonia Fields" in Nickelsdorf auch 2019 wieder an die 100 Acts die Ehre geben.

Aktuell sieht das Festival-Programm (alle Neuzugänge sind in blauer Schrift auf dem Plakat verewigt) so aus:

