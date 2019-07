Niemand stoppt den Rock & Roll von THE NEW ROSES

Am 02.08.2019 wird wie bereits angekündigt das vierte Studioalbum von THE NEW ROSES über Napalm erscheinen. Heute ist die nächste Single 'Can't Stop Rock & Roll' dran, welche ihr euch ab sofort zu Gemüte führen könnt. Der Link zur Vorbestellung des Albums ist auf Youtube zu finden.

Quelle: Napalm Records Redakteur: Daniel Lindhorst Tags: the new roses cant stop rock roll nothing but wild single video