OPETH: Animierter Kurzfilm veröffentlicht!

Die Schweden haben jetzt einen animierten Kurzfilm zum Song 'Universal Truth' aus kürzlich erschienenen neuen Album "In Cauda Venenum" veröffentlicht.



Dieses außergewöhnliche und wunderschön ausgearbeitete Video wurde von der renommierten Südafrikanischen Animateurin/Künstlerin Jess Cope (“Frankenweenie,” “Metallica: Here Comes Revenge”) geschaffen und zeigt einen melancholischen, bitteren Mann am Rande der Selbstzerstörung und des Wahnsinns, wie er sich in einer düsteren Alternativ-Realität verliert und langsam den Bezug zur Wirklichkeit verliert. Cope hat vor Kurzem bereits mit OPETH’s Mikael Åkerfeldt an dem Musikvideo für den Song 'Drag Ropes' von seinem Nebenprojekt STORM CORROSION mit Steven Wilson zusammengearbeitet.



Seht euch hier das Video zu 'Universal Truth' an:







Ebenfalls bereits veröffentlicht wurde das Video zu der schwedischen Version des Songs 'Ingen Sanning Är Allas', das es hier zu sehen gibt:

