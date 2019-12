SECRET RULE kündigt neues Album und Tour an

Die italienische Symphonic-Metal-Formation SECRET RULE veröffentlicht am 21.02.2020 unter dem Titel "Against" ihr fünftes Studioalbum. Die Scheibe wird zwölf Tracks mit den folgenden Titeln enthalten:

1. Spira Mirabilis

2. Shades Of Humanity

3. Rise Again, 4. Going Nowhere

5. Digital Revolution

6. Endless Promises

7. Purgatory

8. Against

9. Deep Solitude

10. Outsiders

11. My Last Breath

12. Don’t Let Me Fade

Im April begleiten die Italiener die brasilianischen Melo-Death-Kollegen von SEMBLANT an folgenden Terminen auf ihrer Eruopa-Tour:

02.04.20 • NAMUR (BE) • BELVEDERE

03.04.20 • ROTTERDAM (NL) • Baroeg

04.04.20 • PARIS (FR) • La Boule Noire

05.04.20 • WEINHEIM (DE) • Café Central

06.04.20 • LONDON (UK) • The Underworld Camden

09.04.20 • LISBOA (PT) • RCA CLUB

10.04.20 • MADRID (ES) • Nazca Music Live

11.04.20 • BARCELONA (ES) • Razzmatazz 3

12.04.20 • LYON (FR) • ROCK N EAT official

14.04.20 • PRATTELN (CH) • Konzertfabrik Z7

15.04.20 • BERLIN (DE) • Musik & Frieden

16.04.20 • KRAKOW (PL) • Klub Zaścianek

17.04.20 • BRATISLAVA (SK) • Randal Club

18.04.20 • ROMA (IT) • Traffic Live

Quelle: Germusica PR Redakteur: Erika Becker Tags: secret rule album against semblant europar tour