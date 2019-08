Wie berichtet, veröffentlicht OPETH am 27.09.2019 via Nuclear Blast das neue Album "In Cauda Venenum". Jetzt gibt es zum Track 'Svekets Prins' bzw. 'Dignity' ein einen neuen Song vorab:

Schwedisch:

https://www.youtube.com/watch?v=QcMdA7Xs8jE

Englisch:

https://www.youtube.com/watch?v=guXP2gbYqEM

