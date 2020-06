PABST: Livestream von 20 Festivals!

Für die deutsche Indie-Rock-Band hätte es ein ganz heißer Sommer werden sollen. Nicht nur, dass ihr neues Album "Deux Ex Machina" am Freitag erscheinen wird, nein, danach sollten sie eigentlich auf nicht weiger als zwanzig Festivalauftritte absolvieren! Allerdings fallen die nun alle aus. Aber zumindest hat sich die Band mit der Situation arrangiert und wird am 21. Juni einen Livestream anbieten, bei dem die Band ihr Releasekonzert vor einer Green Screen spielen wird. Auf diese wird dann zu jedem Lied ein Hintergrund eines anderen Festivals projiziert werden. Ob das originell oder doch eher blöd wird, kann man am Sonntag ab 20:00 Uhr über Facebook, Youtube oder im Rockpalast des WDR herausfinden.

Ein paar kleinere Events zum Release wird es aber trotzdem geben:

Freitag, 19.06.2020 - Pop Up Store, Release Party & BBQ

Am Tag der Album-Veröffentlichung lädt PABST in den Biergarten im Zukunft am Ostkreuz (Laskerstraße 5, 10245 Berlin) ein. Neben einem von der Band betreuten Merchandise-Stand mit dem Album, Bundles und Textilien gibt es Getränke und Essen. Der Eintritt ist frei.



Montag, 22.06.2020 - "PABSTs Virtual Summer Screening"

Der Konzertfilm, der am Sonntag abend im Stream gezeigt wird, auf der großen Leinwand! Am Montag abend ab 21:00 Uhr wird "PABSTs Virtual Summer" im Freiluftkino am Zukunft am Ostkreuz (Laskerstraße 5, 10245 Berlin) gezeigt. Der Eintritt ist frei, die Plätze allerdings stark begrenzt. Ein frühes Erscheinen wird empfohlen!