PANZERFAUST: Neues Album

Die kanadische Black-Metal-Band PANZERFAUST wird am 28.08.2020 ihr neues Album via Eisenwald veröffentlichen. "The Suns of Perdition II: Render Unto Eden" ist das zweite Werk einer vierteiligen Albumreihe. Mit der Single 'The Faustian Pact' wurde bereits der erste Song veröffentlicht. Das Album kann bereits u.a. im Label-Shop vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

1. Promethean Fire [10:22]

2. The Faustian Pact [8:10]

3. Areopagitic [7:34]

4. The Snare of the Fowler [9:54]

5. Pascal's Wager [8:00]

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: panzerfaust the suns of perdition ii render unto eden the faustian pact eisenwald