PARADISE LOST: Neues Album

Am 15.05.2020 wird PARADISE LOST das sechzehnte Album "Obsidian" via Nuclear Blast veröffentlichen. Dazu hat die Band nun einen Teaser herausgebracht, der auf das neue Album einzustimmen soll.



Sänger Nick Holmes sagt über das neue Album: "Eines der vielseitigsten Alben, welches wir je gemacht haben: Es gibt trübsinnige Songs, traurige Songs, langsame Songs und schnellere Songs. Habe ich schon trübsinnig erwähnt?"



Die Tracklist liest sich so:

1. Darker Thoughts

2. Fall From Grace

3. Ghosts

4. The Devil Embraced

5. Forsaken

6. Serenity

7. Ending Days

8. Hope Dies Young

9. Ravenghast

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Swen Reuter Tags: paradise lost obsidian nick holmes