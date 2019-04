THE RODS mit neuem Album im Juni!

Elf Songs haben die drei Musiker Feinstein, Canedy und Bassist Garry Bordonaro der legendären US Metal Band THE RODS für das neue Album aufgenommen (ein zwölftes Stück ist auf der Vinylscheibe als Bonustrack zu finden), also exakt in der gleichen Besetzung, in der 1982 die Kultscheibe "Wild Dogs" entstand. Aufgenommen in ‚Barn Castle‘ und im ‚Nire Studio‘, engineered von Lonnie Park, Carl Canedy und Eric Chesek. Das sehenswerten Cover-Artwork stammt von dem belgischen Künstler Eric Philippe.



Das neue Album "Brotherhood Of Metal" erscheint über SPV/Steamhammer am 07. Juni 2019 als CD DigiPak, 2LP Gatefold (incl Bonus Track "Crank It Up (35 Years)", Download und Stream.



Tracklisting:



1. Brotherhood Of Metal 7:28

2. Everybody's Rockin' 3:57

3. Smoke On The Horizon 4:47

4. Louder Than Loud 4:15

5. Tyrant King 4:38

6. Party All Night 2:49

7. Tonight We Ride 4:40

8. 1982 5:16

9. Hell On Earth 4:20

10. The Devil Made Me Do It 3:54

11. Evil In Me 6:26