POWERWOLF stürmt abermalig die Spitze der deutschen Albumcharts.

"The Sacrament Of Sin" führt POWEWOLF bereits zum zweiten Mal direkt auf Platz 1 der deutschen Albumcharts. Wir von powermetal.de gratulieren zu diesem überragenden Ergebnis von ganzem Herzen!



Gitarrist Matthew Greywolf in einem Statement dazu:

"The Sacrament Of Sin" ist auf PLATZ 1 in die DEUTSCHEN ALBUMCHARTS (Offizielle Deutsche Charts) eingestiegen! Freunde, das haben wir nur euch zu verdanken! Wir verneigen uns vor euch und freuen uns darauf, diesen großartigen Erfolg zusammen mit euch auf Tour zu feiern!!