PREMIERE: Das neue MONSTERNAUT-Album im Stream!

In zwei Tagen zieht im Hause MONSTERNAUT ein Sturm auf, denn dann erscheint unter dem Titel "Enter The Storm" das neue Album der Wüstenrocker. Doch bei uns müsst ihr euch schon nicht mehr so lange gedulden, denn nachdem wir euch vor knappen zwei Wochen bereits das erste Video zur Scheibe ans Herz gelegt haben, können wir euch nun auch in Zusammenarbeit mit Gordeon Music exklusiv und vor allen anderen das komplette Album im Stream präsentieren. Also Köpfhörer auf und abtauchen in fetten Fuzz-Gitarren und staubtrockenen Beats!

Hier geht es zum exklusiven Album-Stream!