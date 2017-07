Paul Simon zeigt uns das

Paul Simon ist natürlich schon am Rande dessen, was wir hier auf powermetal.de in unser Futterspektrum einordnen, aber wenn er bei einem Konzert mit dem Titel "Hard Rock Calling" auftritt, dürfen wir sicher auch mal unserer seichten Ader frönen. Vor allem, weil es für Fans des Barden ein sicher denkwürdiges Konzert war, bei dem zahlreiche Mitstreiter zum 25-jährigen Jubiläum des großartigen "Graceland"-Albums (das Konzert fand 2012 statt) mit von der Partie waren, nämlich Hugh Masekela und Ladysmith Black Mambazo, außerdem Jimmy Cliff, der 'The Harder They Come' und 'Many Rivers To Cross' sang und später im Duett mit Paul Simon noch 'Vietnam' und 'Mother And Child Reunion'.

Das Konzert wird als Set mit zwei DVDs beziehungsweise Blu Rays und Doppel-CD gewürdigt. Hier ist die komplette Trackliste:

Kodachrome

Gone at Last

Dazzling Blue

50 Ways to Leave Your Lover

The Harder They Come (Jimmy Cliff) *

Many Rivers to Cross (Jimmy Cliff) *

Vietnam (with Jimmy Cliff)

Mother and Child Reunion (mit Jimmy Cliff)

That Was Your Mother

Hearts and Bones / Mystery Train / Wheels

Me and Julio Down by the Schoolyard

Slip Slidin’ Away

The Obvious Child

Homeless (with Ladysmith Black Mambazo)

Diamonds on the Soles of Her Shoes (mit Ladysmith Black Mambazo)

I Know What I Know

The Boy in the Bubble

Crazy Love, Vol. II

Gumboots

Under African Skies (with Thandiswa Mazwai)

Graceland

You Can Call Me Al

The Sound of Silence

The Boxer (with Jerry Douglas)

Late in the Evening

Still Crazy After All These Years



*nur auf DVD und Blu-ray

Es gibt dazu auch einen kleinen Trailer, den man hier sehen kann: Youtube.