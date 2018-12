Platin für POWERWOLF in Tschechien

Da bin ich jetzt überrascht, ich dachte, Deutschland wäre das Hauptterritorium der Kraftwölfe, aber jetzt hat die Single 'Demons Are A Girl's Best Friend' aus dem Album "The Sacrament Of Sin" tatsächlich Platin verliehen bekommen. Da gucken wir uns das Video doch gleich nochmal an: Youtube.

Nicht vergessen: Die Burschen sind auch in Kürze live unterwegs mit AMARANTHE und KISSIN' DYNAMITE, allerdings werden sie in unserem Lesegebiet nur in Düsseldorf Station machen. Aber vielleicht mag ja jemand ins nahe Ausland fahren, Strasbourg ist ja fast "im Land" (könnte man mit einer leckeren Sauerkrautplatte und Flammkuchen verbinden! Nur mal als kleine Anregung.):

10.01.19 FR - Toulouse / Bikini

11.01.19 FR - Bordeaux / Le Rocher De Palmer

12.01.19 ES - Barcelona / Razzmatazz 1

13.01.19 ES - Madrid / La Riviera

15.01.19 FR - Lille / L'Aeronef

16.01.19 FR - Nantes / Le Stereolux

17.01.19 FR - Rouen / Le 106

19.01.19 UK - Manchester / Academy 2

20.01.19 UK - Glasgow / Swg 3

21.01.19 UK - Bristol / Swx

22.01.19 UK - Birmingham / Digbeth Mill

24.01.19 FR - Reims / La Cartonnerie

25.01.19 DE - Düsseldorf / Mitsubishi Electric Hall

26.01.19 FR - Nancy / L'Autre Canal

27.01.19 FR - Marseille / Espace Julien

28.01.19 FR - Lyon / Transbordeur

29.01.19 FR - Strasbourg / La Laiteri