RADIANT: 'We Rock' Lyrik-Video

RADIANT, die Band um Ausnahmesänger Herbie Langhans (AVANTASIA, VOODOO CIRCLE) veröffentlicht am 09. November via Massacre Records ihr selbstbetiteltes Debutalbum. 'We Rock' nennt sich die heutige Lyrik-Videoauskopplung, die mit einem sehr coolen Clip ausgestattet wurde. Youtube.

Quelle: Massacre Records Redakteur: Mahoni Ledl Tags: radiant herbie langhans avantasia voodoo circle seventh avenue massacre records we rock