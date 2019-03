RAVEN - Livevideo von 1988 auf YouTube

Die Gallagher-Brüder, NWoBHM-Legenden und Speed-Metal-Veteranen, und natürlich die Gründer von RAVEN, haben auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal einen zwanzigminütigen Mitschnitt ihres 1988er-Auftritts in Philadelphia veröffentlicht, genau so, wie er seinerzeit Teil der Video-Live-Compilation "Ultimate Revenge 2" von Combat Records gewesen ist. Es handelt sich um die erste Tour der in die USA umgesiedelten Geordies mit ihrem einheimischen Drummer Joe Hasselvander (u.a. auch PENTAGRAM u.v.m.), der aus gesundheitlichen Gründen leider seit zwei Jahren nicht mehr mit RAVEN auf Tour gehen kann. 1988 war die Band auf Tour, um ihr damals aktuelles Album "Nothing Exceeds Like Excess" zu promoten.

Athletic Rock wie er im Buche steht: schnell, hektisch, schrill und energisch. RAVEN halt!

Wie wäre es mit einem Re-Release als DVD?





https://www.youtube.com/watch?v=ubtCiYEWSHM