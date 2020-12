REBEL GUNS mit DVD Veröffentlichung

Die aus der süddeutschen Ecke Biberach/Ehingen stammenden Southern Rocker REBEL GUNS haben die coronabedingte auftrtittslose Zeit genutzt und an einer DVD gearbeitet, die jetzt am 7. Dezember erschienen ist.



Herausgekommen ist eine Doppel DVD mit Titel "Welcome To The Show", die dem 2019 verstorbenen Bändgründer Frank Ellinger gewidmet ist.







Hier ist der dazugehörige Trailer:







Ordern könnt ihr "Welcome To The Show" direkt bei der Band für 22 Euro inkl. Versand über: Rebel_Guns@gmx.de



Weitere Infos gibt es auf der Facebookseite der Band: www.facebook.com/Rebel-Guns

Quelle: Band Facebook