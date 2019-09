REIGN OF FURY lassen was hören!

Vor etwa einem Monat durfte ich die frohe Kunde verbreiten, dass die britischen Thrasher REIGN OF FURY nach vier langen Jahren endlich ein neues Album veröffentlichen werden. "Exorcise Reality" wird am 11.10.2019 direkt bei YouTube digital veröffentlicht. CD folgt später. Nun wurde der erste Song des Drittwerks der Öffentlichkeit zu Hör gestellt. 'I May Be a Bastard, But I'm Not a Fucking Bastard' hat nicht nur einen tollen Titel, sondern klingt auch noch sehr fein. Lauscht den Tönen bei YouTube oder direkt hier:

