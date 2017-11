RIDDLE OF STEEL - Epic Metal Festival im Dezember

Am Samstag, dem 09.12. wird in Marburg in Mittelhessen ein eintägiges Festival stattfinden, das Freunden epischer Metalklänge die Freudentränen in die Augen treiben wird. Unter dem Banner "Riddle Of Steel" werden neun Bands aus ganz Europa auftreten, die zwischen Epic Metal, Doom und Heavy Metal unterwegs sind und von denen viele eher selten hierzulande anzutreffen sind.



Das Line-Up sieht wie folgend aus:



ANGEL MARTYR (IT)

MOUNTAIN THRONE (D)

BATTLE RAM (IT)

RAVENSIRE (POR)

DOOMOCRACY (GR)

IRONSWORD (POR)

ARKHAM WITCH (UK)

A SOUND OF THUNDER (USA)

HEATHENS FROM THE NORTH (GR/SE)



RAVENSIRE und A SOUND OF THUNDER bestreiten hierbei ihre Deutschlandpremieren und hinter HEATHENS FROM THE NORTH verbirgt sich ein Tribute to HEAVY LOAD, wobei der originale HL-Sänger Eddy Malm mit von der Partie ist.



Tickets gibt es für den schlanken Preis von 25€ an dieser Stelle oder für 30€ an der Abendkasse.

Quelle: Bifroest Kulturförderung Redakteur: Raphael Päbst Tags: riddle of steel angel martyr mountain throne battle ram ravensire doomocracy ironsword arkham witch a sound of thunder heathens from the north heavy load