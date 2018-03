RIOT V: Trailer zu

Die jetzt bei Nuclear Blast untergeschlüpften Schwermetaller lassen uns tief in ihr kommendes Album mit dem Namen "Armor Of Light" blicken, das am 27. April veröffentlicht werden wird. Hier ist zum ersten der Albumtrailer: Youtube.

Aber es kommt noch besser. RIOT V hat sogar schon den ersten kompletten Song als Video veröffentlicht. Hier ist Victory: Youtube.

Das erinnert mich an IRON MAIDEN ungefähr Mitte der Achtziger. Und das kann ja nicht schlecht sein! Hier ist die gesamte Trackliste:

Victory

End Of The World

Messiah

Angel's Thunder, Devil's Reign

Burn The Daylight

Heart Of A Lion

Armor Of Light

Set The World Alight

San Antonio

Caught In The Witches Eye

Ready To Shine

Raining Fire

Unbelief

Thundersteel

Vorbestellungen geben die echten Metalheads gleich mal im Nuclear Blast Shop auf.