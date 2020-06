RISE OF THE NORTHSTAR bringt Live-EP

Die Franzosen mit Asien-Faible haben für den 19. Juni eine Live-EP namens "Live In Paris" engekündigt, die allerdings zumindest vorerst nur digital erscheinen wird. Darauf werden diese Lieder zu finden sein:

1. The Awakening - Live

2. Here Comes The Boom - Live

3. Welcame [Furyo State Of Mind] - Live

4. Nekketsu - Live

5. Bosozoku - Live

6. Samurai Spirit - Live

7. Sayonara

Tatsächlich ist der letzte Song nicht live aufgenommen, sondern der Bonustrack der Vinyl- und japanischen Version des zweiten Studioalbums "The Legacy Of Shi", der bisher digital nicht erhältlich war. Hier kann man die EP vorbestellen.