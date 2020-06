THE HIRSCH EFFEKT zeigt orchestrierte Version von 'Kollaps', neue EP angekündigt!

Das Album "Kollaps" wurde vor knapp einem Monat veröffentlicht, da kommt THE HIRSCH EFFEKT bereits mit was Neuem rum. So hat sich das Trio mit dem jungen Orchester von HAGELSLAG zusammengetan und eine symphonische Version vom Track 'Kollaps' eingespielt, das Ergebnis kann man hier begutachten:

https://www.youtube.com/watch?v=eQbdJirPOQQ

Doch damit nicht genug, denn die Band hatte so viel Spaß daran, dass sie eine orchestrale EP namens "GREGÆR" ankündigt, auf der einige Songs von THE HIRSCH EFFEKT neu arrangiert werden. Die Idee kann man ab sofort auf https://www.startnext.com/gregaer unterstützen!

