ROCKABEND-CONCERTS: Große Geburtstagsparty der beiden Macher Meggy & Nazl

Die beiden Macher hinter "Rockabend-Concerts", Meggy Schneider und Nazl Mische, zelebrieren dieses Jahr ihre große gemeinsame Geburtstagssause. Stolze 120 Jahre werfen die zwei langjährigen Freunde dabei gemeinsam in die Waagschale und bescherten uns in der Vergangenheit mit unzähligen Events, schon so manche Sternstunden auf Deutschlands Konzertbühnen. Solch einen einmaligen Anlass feiert man natürlich am besten möglichst laut und mit vielen guten Freunden. Dies ist auch der Grund, weshalb am 12. Oktober, in Günzach im Hirsch, die große "Birthday Rocks-Party" von Meggy & Nazl steigt. Für den musikalischen Rahmen sorgt an diesem Abend niemand geringeres als eine der erfolgreichsten deutschen Power Metal-Bands überhaupt. Die Rede ist natürlich von den einzigartigen BRAINSTORM, die mit den beiden Jubilaren bereits eine langjährige Freundschaft verbindet. Auch die Newcomer von MISSION IN BLACK sind schon seit geraumer Zeit mit den beiden befreundet und werden mit einer ihrer berühmt, berüchtigten Live-Shows, um ihre Ausnahmesängerin Steffi Stuber, den Hirsch sicherlich ganz schön zum Wackeln bringen. FRANK PANE AND FRIENDS darf da natürlich auch nicht fehlen, war dieser bereits schon vor drei Jahren an gleicher Stelle als geladener Gast anwesend, als "Rockabend-Concerts" damals gemeinsam mit SINNER ihr 30-jähriges Jubiläum feierten. Im Anschluss sorgt DJ ROBBY noch für eine zünftige Aftershow-Party bis in die frühen Morgenstunden. Es wird nur eine begrenzte Anzahl an Tickets geben, die ihr an allen bekannten Vorverkaufsstellen vor Ort, sowie online über Eventime und Metaltix bestellen könnt. Einlass ist übrigens um 19.00 Uhr und Beginn der Party um 20.30 Uhr. Together we kill the dragon!

