ROCK AM HÄRTSFELDSEE: KISSIN' DYNAMITE bestätigt

Die Macher vom "Rock Am Härtsfeldsee" präsentieren mit KISSIN' DYNAMITE den nächsten großen Kracher. Nicht nur dass die Jungs dieses Jahr vom Metal Hammer als "Best German Metal Band 2018" ausgezeichnet wurden, nein, ihr aktuelles Album "Ecstasy" enterte zudem die offiziellen deutschen Albumcharts auf einem sensationellen sechsten Platz. Hier gibt es ein Video mit dem Titel 'I've Got The Fire' aus selbigem Album zur Einstimmung. Youtube.

Das Festival-Line-up für das "Rock Am Härtsfeldsee"-Festival, das vom 28.-29.06.2019 über die Bühne gehen wird, liest sich (in alphabetischer Reihenfolge) momentan folgendermaßen:

KISIN' DYNAMITE

ONKEL TOM

SODOM

U.D.O.