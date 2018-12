ROCK OF AGES 2019: URIAH HEEP werden einheizen, Ende der Frühbucherpreise

Das ist eine großartige Nachricht, denn die Briten sind tatsächlich meiner Ansicht nach in den letzten Jahren besser als jemand zuvor! URIAH HEEP hat beginnend mit dem grandiosen "Wake The Sleeper" vier Alben veröffentlicht, die für mich den beachtlich großen und hitreichen Rest der Diskographie glatt in den Schatten stellen. Jetzt ist die Band als Freitags-Headliner bekannt gegeben worden.

Das ist doch sicher der entscheidende Faktor, der zum Kauf der Tickets noch fehlte, oder? Hier ist nochmal das bisher bekannte Billing: AXXIS, BAP, CRAZY LIXX, EXTRABREIT, HEAVYSAURUS, INGLORIOUS, KILLCODE, Chris Norman, QUEENSRYCHE, ROSE TATTOO, URIAH HEEP.

Die Karte gibt es noch bis zum 31. Dezember 2018 zum Frühbucherpreis von 119 Euro (zzgl. VVK) über die Festivalhomepage.