SUMMER BREEZE 2019 mit sechs Neuzugängen
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Das Festival in Dinkelsbühl hat das Billing auf mittlerweile 63 Bands anwachsen lassen! Neu hinzugekommen sind SKALMÖLD, UNEARTH, IZEGRIM, BURY TOMORROW, BRAINSTORM und LIK, die das Billing wie folgt ergänzen:
ABORTED, AFTER THE BURIAL, AHAB, AIRBOURNE, AVATAR, BEAST IN BLACK, BRAINSTORM, BULLET FOR MY VALENTINE, BURNING WITCHES, BURY TOMORROW, CASPIAN, CRADLE OF FILTH, CRIPPLED BLACK PHOENIX, CYPECORE, DEICIDE, DESERTED FEAR, DORNENREICH, DOWNFALL OF GAIA, DUST BOLT, EMPEROR, EQULIBRIUM, EVERGREEN TERRACE, GAAHLS WIRD, GET THE SHOT, GRAND MAGUS, GUTALAX, HÄMATOM, HAMMERFALL, HARPYIE, HIGH POWER, IZEGRIM, KAMBRIUM, KING DIAMOND, KNASTERBART, KRISIUN, THE LAZYS, LEGION OF THE DAMNED, LIK, LIONHEART, LORD OF THE LOST, MESHUGGAH, NAPALM DEATH, NASTY, OCEANS OF SLUMBER, OF MICE AND MEN, RECTAL SMEGMA, RISE OF THER NORTHSTAR, ROTTING CHRIST, SKALMÖLD, SUBWAY TO SALLY, TESTAMENT, THE CONTOTIONIST, THE DOGS, THE OCEAN, THY ART IS MURDER, TURBOBIER, UNE MISERE, UNEARTH, UNLEASHED, UNPROCESSED, VAN CANTO, VERSENGOLD, ZEAL AND ARDOR.
Tickets gibt es auf der Festivalwebseite noch bis zum 12. Februar zum Sonderpreis von 122 Euro zzgl. Gebühren zu kaufen.
- Quelle:
- Summer Breeze
- Redakteur:
- Frank Jaeger
- Tags:
- summer breeze 2019 airbourne skalmÖld unearth izegrim bury tomorrow brainstorm lik
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